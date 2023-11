Viabilità: Aspi, lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8, dalle 21 alle 5 chiuso il ramo di allacciamento R28 Complanare di Poasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 novembre, con orario 21-5: sarà chiuso il ramo di allacciamento R28 Complanare di Poasco/R5 Raccordo A1 Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli, verso Milano. In alternativa, si consiglia di uscire a Paullo. Nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 novembre, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese o di Binasco.(Com)