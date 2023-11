Israele-Usa: presidente Herzog riceve segretario di Stato Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto oggi in Israele dal presidente, Isaac Herzog. Blinken, ha riferito ai media il portavoce Matthew Miller, "ha riaffermato il sostegno al diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto internazionale umanitario". Le parti, si legge nella nota, "hanno discusso dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi", per "agevolare la partenza sicura dei cittadini statunitensi e dei cittadini stranieri fuori da Gaza, aumentare il ritmo e il volume degli aiuti umanitari che entrano a Gaza ed essere distribuiti ai civili palestinesi, e impedire che il conflitto si estenda". (Res)