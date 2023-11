Medio Oriente: re Giordania, soluzione militare a causa palestinese non avrà successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione di tipo militare o una risoluzione di sicurezza alla causa palestinese non avranno successo, ciò che è necessario è "una soluzione politica per raggiungere una pace giusta e globale basata sulla soluzione a due Stati". Lo ha dichiarato oggi il re della Giordania, Abdullah II, in una telefonata con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la quale i due hanno discusso degli sviluppi della situazione nella striscia di Gaza. Nel corso del colloquio telefonico, il re giordano ha rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché "agisca con urgenza per un cessate il fuoco immediato a Gaza per proteggere i civili e per lavorare per una tregua umanitaria che porti aiuti e assistenza medica all'exclave palestinese in modo sicuro". (Lib)