- La Lega "ha presentato una risoluzione per concedere la doppia cittadinanza agli ostaggi di Hamas, in modo da agevolarne la liberazione. Un'iniziativa parlamentare doverosa, della quale andiamo fieri, proprio il giorno prima della manifestazione per la pace di Milano, a difesa dei diritti e della libertà". Lo dichiara il deputato della Lega, Igor Iezzi, primo firmatario della risoluzione. (Rin)