Olimpiadi 2026: Costa (Azione), da regione Piemonte e comune Torino massimo impegno

- "La regione Piemonte ed il comune di Torino hanno fatto tutto il possibile perché le Olimpiadi invernali si disputassero interamente in Italia. Nulla si può loro addebitare. Lo stesso non si può dire di alcuni esponenti di governo lombardi che avevano percorso l'ipotesi Saint Moritz ben prima di ieri, in stretto contatto con il governo dello sport internazionale". Lo afferma Enrico Costa, deputato piemontese di Azione. (Rin)