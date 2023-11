Uruguay: Diego Escuder nominato ministro degli Esteri ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francisco Bustillo ha rassegnato mercoledì le dimissioni dall'incarico di ministro degli Esteri. La decisione segue la diffusione di alcuni audio nei quali Bustillo avrebbe chiesto alla ex vice, Carolina Arche, di non collaborare con la giustizia in una indagine riguardante Sebastian Marset, cittadino uruguaiano accusato di traffico internazionale di stupefacenti. "Per evitare qualsiasi sospetto legato al fatto che io possa esercitare ingerenze su terzi, utilizzando la mia posizione di potere, informo che è tale la mia tranquillità che ho presentato le dimissioni", ha scritto Bustillo in una nota. Marset, da mesi in cima alla lista dei ricercati dalla giustizia di numerosi Paesi dell'America latina, è accusato tra le altre cose di un coinvolgimento nell'omicidio di Marcelo Pecci, il procuratore paraguayano anti-mafia ucciso in luna di miele in Colombia. (Abu)