Migranti: Nordio, anche Usa in difficoltà, accoglienza sia confortevole

- Gli Stati Uniti sono anche loro in difficoltà nella gestione dei numeri crescenti relativi alle migrazioni. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i giornalisti a New York. “Anche qui, i mezzi non sono sufficienti a gestire questo fenomeno, e senza una situazione confortevole anche le migliori intenzioni cedono alla realtà delle cose”, ha detto, aggiungendo che una situazione simile rischia di verificarsi anche in Italia. “Se sui confini del Mediterraneo premono milioni di persone, dobbiamo domandarci a quanti possiamo dare una esistenza dignitosa”, ha concluso. (Was)