- Domani 4 novembre, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate per motivi di sicurezza, per tutta la durata della Cerimonia di omaggio al Milite Ignoto, piazza Venezia verrà chiusa al traffico veicolare dalle ore 7:30 alle ore 10 con conseguente modifica della viabilità nelle vie limitrofe. (Com)