Sardegna: Crosetto, pagamento indennizzi servitù militari nel giro di pochi giorni

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Nei giorni scorsi ho dato mandato al mio staff di affrontare la problematica degli indennizzi legati alle servitù militari. Indennizzi che per una causa esterna ed indipendente dalla volontà della Difesa rischiavano di giungere con ritardo. Per tale motivo ho chiesto al mio staff e allo Stato Maggiore della Difesa di individuare una soluzione rapida, che definisse le istanze rappresentate dagli aventi titolo. Desidero rassicurare che in brevissimo tempo siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa che garantirà il flusso finanziario agli enti locali, responsabili dell’erogazione, rendendo possibile il pagamento delle indennità ai legittimi destinatari, nel giro di pochi giorni". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Roma)