Panama: approvata moratoria a tempo indeterminato per nuove concessioni minerarie

- Il Parlamento di Panama ha approvato in terza e definitiva lettura la legge che fissa una moratoria a tempo indeterminato per la "esplorazione, estrazione, trasporto e sfruttamento delle miniere di metalli in tutto il territorio nazionale". Il provvedimento, approvato con 63 voti favorevoli e due astensioni, stabilisce che il ministero del Commercio e delle industrie non potrà concedere nuove licenze e dispone il rifiuto automatico per quelle che vengono presentate a partire da oggi e quelle il cui iter di approvazione era ancora in sospeso. Inoltre, si pone un veto al rinnovo di concessioni oggi a scadenza. La legge si inserisce nell'acceso dibattito scatenatosi all'indomani della concessione a una impresa canadese di una proroga di venti anni per lo sfruttamento della più grande miniera di rame a cielo aperto dell'America centrale. Un accordo che ha innescato vivaci proteste di piazza e sul quale si attende ora un pronunciamento di costituzionalità. (segue) (Mec)