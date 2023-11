Trasporto aereo: Aeroitalia acquisisce 93,86 per cento Air Connect

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroitalia ha oggi finalizzato l’acquisizione del 93,86 per cento della compagnia regional Air Connect. E' quanto si legge in una nota. Grande soddisfazione del presidente di Aeroitalia, Marc Bourgade, che al riguardo dichiara: “L’acquisizione finalizzata oggi permetterà ad Aeroitalia di rinforzare la propria presenza nel mercato regional italiano e rafforzerà la nostra capacità di feederaggio verso il nostro hub di Roma Fiumicino”. (Com)