Paraguay: inflazione ottobra cresce del 3,5 per cento su base annua

- Ad ottobre, l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) del Paraguay è cresciuto del 3,5 per cento su base annua, la stessa percentuale registrata a settembre. Lo riferisce un comunicato della Banca centrale del Paraguay (Bcp). L'indice è aumentato dello 0,5 per cento su mese. "Il risultato si spiega principalmente per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, dei servizi e dei beni durevoli" ha spiegato la Bcp. "Tra i prodotti alimentari, gli aumenti più significativi si sono verificati nel settore della carne bovina, della carne suina, della pasta, del riso e dello zucchero", ha aggiunto. I servizi che sono aumentati di più sono stati la cura personale, i viaggi all'estero e la manutenzione dei veicoli. (Abu)