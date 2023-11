Piano Mattei: Turco (M5s), dietro cabina regia guscio vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cosiddetto 'Piano Mattei' sdoganato oggi dal Consiglio dei ministri, ha dei contorni quanto meno risibili. Al di là dell'istituzione della cabina di regia – che sarà capitanata dalla stessa Meloni e vedrà la presenza di partecipate dello Stato e di soggetti privati - e della adiacente struttura di missione, questo fantomatico piano, allo stato attuale, ha tutta l'aria di un 'guscio vuoto'. Un carrozzone burocratico con l'immancabile deroga per l'assunzione di dirigenti: dietro all'ennesimo 'poltronificio' in salsa meloniana, però, c'è il nulla". Lo afferma in una nota il vicepresidente del M5s Mario Turco. "Dall'immigrazione agli investimenti, dalle infrastrutture e alla formazione, solo impegni vaghi e per nulla circostanziati, nonché zero risorse stanziate. Sul fronte energetico, l'unico che nei rapporti con i Paesi africani trova oggi un riscontro tangibile, al netto delle promesse formato Babbo Natale sulle rinnovabili, il governo continua a perseguire l'obiettivo più volte dichiarato di rendere l'Italia 'l'hub del gas del Mediterraneo', senza però che nessun Paese europeo, fino ad ora, lo abbia mai condiviso. Una scelta assai poco lungimirante: dopo essersi divincolata dalla dipendenza dalla Russia, l'Italia finirà alla mercé di altri 'fornitori' tutt'altro che politicamente stabili, e la dipendenza da Paesi terzi rimarrà intatta. Invece di investire in energia pulita come fotovoltaico ed eolico, considerando che sole e vento sono risorse che non mancano all'Italia, si continua insistere con logiche energetiche del secolo scorso, legate al fossile e allo sfruttamento del sottosuolo, quindi, più dispendiose e inquinanti. Fossili sulle poltrone così come in bolletta: con Giorgia Meloni al governo c'è la certezza di non andare incontro ad alcuna novità", conclude.(Com)