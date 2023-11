Riforme: Sbardella (Fd'I), oggi giornata storica per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata storica per questa nazione. Finalmente un governo politico, scelto dagli italiani, ha fatto una riforma richiesta da tempo per dare stabilità e dare ai cittadini la possibilità di scegliere il presidente del Consiglio. Finisce la brutta era dei transfughi che corrono in soccorso di maggioranze farlocche o dei trasformisti eletti con un partito che si ritrovano poi in un altro. La volontà degli elettori viene rispettata senza accordi di palazzo. È un'ottima riforma che mette al centro il rispetto della volontà elettorale. Capiamo il nervosismo di chi ha governato per anni senza vincere le elezioni. Ora chi vince governa". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella.(Rin)