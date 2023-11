Maltempo: Giani, al momento le vittime in Toscana sono sei, due i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al momento, a causa del maltempo, registriamo sei morti e due dispersi in Toscana”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo al Tg4. Le situazioni più gravi sono registrate “nella provincia di Prato, di Firenze e in quella di Pistoia”, ha chiarito il presidente ricordando che la Regione ha dichiarato ieri “lo stato d’emergenza per sette province ed oggi il governo ha licenziato lo stato d’emergenza nazionale”. Parlando della situazione, Giani ha aggiunto: “Nel Comune di Montemurlo abbiamo la situazione più drammatica e cerchiamo, attraverso le idrovore della Protezione civile, di riportare la situazione alla normalità” ma “le previsioni ci lasciano pensare che potrebbe piovere ancora domani o dopodomani”.(Rin)