4 novembre: Crosetto in videocollegamento con i teatri operativi in Italia e all'estero

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, presso la sede del Comando Operativo di Vertice Interforze, ha salutato in video collegamento i militari italiani impegnati nelle missioni internazionali e nazionali in occasione delle celebrazioni per “il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. “In occasione dell’importante giornata del 4 Novembre, vi porto i saluti del Parlamento, del Governo, delle istituzioni e soprattutto il ringraziamento di tutti i cittadini per il servizio che svolgete per la nazione, in Italia e all’estero. Viviamo in un momento particolarmente difficile e delicato. Ecco perché sono convinto che per far fronte alle difficili sfide che abbiamo davanti bisogna mettere insieme esperienze e conoscenze diverse. L'attuale e complicata situazione geopolitica internazionale non può essere affrontata solo dal punto di vista militare, o politico, sociale, culturale, religioso ma necessita di un approccio a 360 gradi”, ha detto Crosetto, come riferisce una nota. “L’immagine e il rispetto che l'Italia ha costruito nel mondo” - ha affermato il ministro rivolgendosi a tutti i militari delle Forze Armate – “è frutto del lavoro che migliaia di donne e uomini in uniforme si sono guadagnati negli anni. Oggi più che mai è fondamentale costruire, su questa indubbia credibilità, una strategia per raggiungere la pace, la sicurezza e la stabilità. Nei periodi difficili molto passa per la Difesa e per la capacità delle Forze Armate di instaurare un dialogo tra i diversi partner cosi come nei contesti multilaterali, Nato, Onu, Unione europea, ma anche in ambito bilaterale, come stiamo facendo, ad esempio, in Africa”. (segue) (Com)