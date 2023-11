4 novembre: Crosetto in videocollegamento con i teatri operativi in Italia e all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi più che mai è necessario il supporto delle Forze Armate affinché l'Italia possa giocare un ruolo importante e da protagonista”, ha aggiunto Crosetto. Nel corso dei collegamenti con i contingenti schierati in Medio Oriente, in Libano e con Nave San Giusto, attualmente schierata nel Mediterraneo Orientale, il ministro ha detto: “Grazie per il prezioso lavoro che state svolgendo. La vostra presenza in queste aree è e resta fondamentale. Siamo stati i primi a inviare aiuti a Gaza con i C-130 dell'Aeronautica Militare e nelle prossime settimane invieremo anche strutture sanitarie a favore della popolazione palestinese. Vogliamo coinvolgere anche altri paesi arabi in controtendenza con chi prova a raccontare un Occidente e in particolare il nostro Paese come ‘cattivo’, è insensibile al grido di dolore che da lì giunge". (segue) (Com)