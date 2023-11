4 novembre: Crosetto in videocollegamento con i teatri operativi in Italia e all'estero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, è stato effettuato un collegamento con il comandante del 51° Stormo d'Istrana per la sorveglianza dello spazio aereo nazionale e con il comandante Raggruppamento “Lombardia e Trentino Alto Adige” dell’Operazione “Strade Sicure” per un aggiornamento sull’attuale situazione operativa e sull’aumento del personale da impiegare nelle principali stazioni ferroviarie, luoghi vitali per la mobilità e il benessere dei cittadini. Sotto tale aspetto, il ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di questa operazione a causa dei suoi possibili riflessi derivanti dall’attuale situazione internazionale. Nei vari collegamenti, i Comandanti dei Contingenti nazionali hanno fornito tutti gli elementi informativi sulle attività svolte dagli oltre 12000 militari impegnati quotidianamente in Italia e all'estero. (Com)