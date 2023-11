Maltempo: Piantedosi, vicinanza e solidarietà a popolazioni Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo vicinanza e solidarietà alle popolazioni della Toscana colpite dall’emergenza maltempo e il mio cordoglio ai familiari delle vittime", dichiara il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. "Sono in costante contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco e con i prefetti delle province interessate per un continuo aggiornamento sull’evolversi della situazione. La mia gratitudine e riconoscenza agli operatori dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle Forze di polizia che, insieme ai tanti volontari, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso ai cittadini", conclude il ministro. (Rin)