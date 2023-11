Governo: Nordio su telefonata Meloni, guerre oggi si combattono anche con interferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guerre al giorno d’oggi non si combattono solo con i carri armati e i fucili, ma anche con la disinformazione e le fake news, oltre alle infiltrazioni illegali nei sistemi di comunicazione. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i giornalisti a New York. Interpellato sulla vicenda della finta telefonata alla premier Giorgia Meloni, il ministro ha detto di non aver discusso il caso specifico con le autorità Usa, sottolineando però la necessità di “lavorare di fantasia e anticipare” episodi ed interferenze di questo tipo. (Was)