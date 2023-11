Riforme: Ronzulli (FI), garantiremo governi stabili, niente più giochetti di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con la riforma della Costituzione per garantire stabilità politica all'Italia, rispettare il volere degli elettori ed impedire ogni tentativo di scorciatoia per abbattere i governi". Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Finalmente, gli italiani potranno scegliere direttamente il presidente del Consiglio che per cinque anni dovrà guidare il Paese. Mettiamo fine ai giochetti di palazzo che per oltre dieci anni hanno consentito a chi ha sempre perso le elezioni di poter governare", conclude. (Rin)