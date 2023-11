Imprese: Intesa Sanpaolo, vola l'utile nei primi 9 mesi 2023, per l'Ad è prima banca per dividend yield in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dei ricavi da interessi “ha reso possibile un deciso aumento della redditività, di conseguenza i dividendi maturati sono pari a 4,3 miliardi di euro, dei quali 2,6 miliardi saranno pagati il 22 novembre come interim dividend. La nostra banca risulta la prima in Europa quanto a dividend yield; è da sottolineare che di questi circa il 40 per cento è destinato alle famiglie italiane e alla Fondazioni nostre azioniste, consentendo importanti interventi di carattere sociale nei territori di appartenenza” aggiunge l’Ad. L’intenzione di Messina è “procedere con buyback e che quindi questa è la proposta che proporrò quando approveremo i conti di fine anno", perché è chiaro che Intesa Sanpaolo ha “chiaramente capitale in eccesso e distribuzioni addizionali agli azionisti saranno valutate anno per anno". (segue) (rem)