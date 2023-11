Imprese: Intesa Sanpaolo, vola l'utile nei primi 9 mesi 2023, per l'Ad è prima banca per dividend yield in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono 4 miliardi di euro di imposte generate, in aumento di circa 1,1 miliardi di euro vs 9 mesi 2022, derivante dalla crescita degli interessi netti, "espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (oltre 32 milioni di interventi nel 2022 - 9 mesi 2023), rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l'inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (circa 13,5 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana nel 2022 - 9 mesi 2023), contributo pari a circa 1,5 miliardi di euro nel 2023-2027 per far fronte ai bisogni sociali" segnala l'Istituto bancario. In una situazione caratterizzata da un forte aumento del costo della vita, "non solo confermiamo l'intenzione di procedere con l'aumento richiesto di 435 euro mensili per il 2024 ma vogliamo anticipare entro la fine del 2023 gli incrementi retributivi a valere sul quarto trimestre dell'anno, procedendo anche al ripristino della base piena di calcolo del TFR, in attesa degli esiti della contrattazione nazionale di settore. La tutela dell'occupazione rimane la nostra priorità assoluta, anche nel contesto a forte spinta tecnologica" spiega l'Ad.