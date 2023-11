Imprese: Intesa Sanpaolo, vola l'utile nei primi 9 mesi 2023, per l'Ad è prima banca per dividend yield in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la stima di utile netto 2023 “si colloca oltre i 7,5 miliardi; le previsioni per il 2024 e 2025 sono di un utile netto superiore a quello del 2023”, conferma Messina. Il credito a medio e lungo termine erogato in Italia nel semestre “sfiora i 30 miliardi di euro; le aziende da noi sostenute nel ritorno da temporanee difficoltà alla normale operatività sono 2.800 nei nove mesi, con beneficio nella salvaguardia dei posti di lavoro” spiega l’Ad. Infine, Messina torna su isybank definendola “pienamente operativa, elemento qualificante del nostro Piano d’Impresa che ci colloca all’avanguardia in termini di offerta interamente digitale alla nostra clientela”. I clienti passati da Intesa Sanpaolo a isybank “sono circa 300mila, con un indice di soddisfazione assai elevato, così come è positiva l’adesione a isybank di oltre 50mila clienti provenienti da altre banche” conclude. (rem)