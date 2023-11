Riforme: Casellati, approvazione mio ddl è passaggio storico per nostra Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’approvazione in Consiglio dei ministri del mio disegno di legge sulla riforma costituzionale è un passaggio storico per la nostra Repubblica È la 'riforma delle riforme', un testo snello, ma di grande portata, che modifica la nostra Costituzione con due obiettivi chiari: assicurare stabilità al governo e ridare centralità alla volontà popolare, consentendo ai cittadini di scegliere il loro Presidente. Abbiamo introdotto una norma antiribaltone che pone fine a governi tecnici e a giochi di palazzo". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)