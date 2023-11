Piemonte: Valle (Pd), con bocciatura Cio su Cesana ora si bonifichi area con soldi Sitaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura da parte del Comitato olimpico internazionale del progetto di ristrutturazione della pista da bob di Cesana conferma la marginalità del Piemonte nelle scelte politiche del Governo Meloni e la debolezza di Cirio. Un’occasione persa e una scelta che penalizza la nostra Regione e la Valle di Susa. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle (Pd). "Con la metà delle risorse si sarebbe rimesso in funzione l’impianto, per poi ridestinare l’area, rendendo intanto il Piemonte protagonista dell’evento olimpico. La Giunta Cirio non ci ha mai creduto veramente, attivandosi solo tardivamente e senza successo. Ora serve una proposta forte per quell’area: perché non bonificare quel pezzo di territorio con i soldi che Sitaf guadagna in più grazie alla chiusura del traforo del Bianco? Regione Piemonte e Comune di Torino lavorino insieme per questa soluzione", ha concluso.(Rpi)