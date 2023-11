Medio Oriente: Blinken in Israele, incontro con leader opposizione Lapid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato in Israele il leader dell’opposizione, Yair Lapid. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito il sostegno di Washington ad Israele contro Hamas, nel rispetto delle norme umanitarie internazionali. Blinken ha anche ribadito la necessità di garantire la sicurezza della popolazione civile e lavorare al rilascio degli ostaggi. (Was)