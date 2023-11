Italia-Azerbaigian: viceministro Cirielli incontra inviato speciale presidente Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha incontrato oggi alla Farnesina l'Ambasciatore Elchin Amirbayov, inviato speciale del Presidente azero Ilham Aliyev. L'incontro, si legge in una nota della Farnesina, è servito a discutere della situazione nel Caucaso e dello stato delle prospettive negoziali relative alla crisi fra Azerbaijan e Armenia. Nel ribadire il sostegno italiano all'integrità territoriale di entrambi i Paesi, Cirielli ha incoraggiato Baku a impegnarsi in un dialogo pragmatico con Jerevan per raggiungere una pace duratura. Cirielli ha quindi sottolineato il ruolo equilibrato e proattivo dell'Italia, anche con riferimento all'impegno italiano per l'assistenza nei confronti dei profughi armeni e azeri. Nell'esprimere soddisfazione per l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, confermato dal partenariato strategico in vigore fra Roma e Baku e dal fitto scambio di visite, il vice ministro ha espresso un "forte incoraggiamento a perseguire la via della pace nell'interesse reciproco di Armenia e Azerbaijan". (Com)