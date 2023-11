Maltempo: Schlein a Meloni, ci vuole rispetto per chi ha perso tutto e continua a non ricevere risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Giorgia Meloni perde tempo tra telefonate fake e post per attaccarmi, sappia che il Partito democratico è già mobilitato in Toscana con oltre 200 volontari per fronteggiare l’emergenza. Visto che è al governo ormai da più di un anno faccia qualcosa anche lei, anziché il solito vittimismo inconcludente: inserisca in questa manovra di bilancio i ristori promessi per gli alluvionati. In Emilia-Romagna famiglie e imprese li aspettano da maggio, dal giorno in cui è andata a fare passerella con gli stivali nel fango rassicurando tutti con le solite false promesse". Lo afferma, in una nota, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, rispondendo a un post di Giorgia Meloni. "Ci vuole rispetto per chi ha perso tutto e continua a non ricevere risposte - aggiunge la leader del Pd -. Glielo diciamo forte e chiaro: non vogliamo vedere lo stesso film per i territori colpiti in queste ore, cui va assicurato tutto il sostegno necessario". (Com)