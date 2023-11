4 novembre: al Quirinale Mattarella consegna onorificenze Ordine militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- E ancora. Tenente Colonnello Ilaria Ragona - Croce di "Cavaliere" dell’Ordine militare d’Italia - Impiegata nella Task Force Air 36mo Wing in Estonia, dimostrava spiccata leadership e straordinarie doti professionali, che gli permettevano di adattarsi alle innumerevoli problematiche sorte in territorio estero, in una zona divenuta instabile a causa del deteriorarsi dei rapporti tra la Russia e l’Ucraina. In qualità di Pilota di velivoli caccia, diretto protagonista di missioni operative, leader della propria formazione in missione di pattugliamento a difesa dello spazio aereo Nato e in presenza di numerosi altri velivoli di diversa nazionalità, manteneva sempre uno straordinario controllo della situazione, gestendo i velivoli con perizia e notevole senso di responsabilità. Ufficiale di indiscusso valore, conseguiva risultati di prim’ordine, accrescendo il lustro ed il prestigio delle Forze armate e dell’Italia nel contesto internazionale. Estonia, 7 marzo – 6 aprile 2018. Maggiore Elia Pedrolli - Croce di "Cavaliere" dell’Ordine militare d’Italia - Impiegato in missioni di Air Policing finalizzate all’integrazione dei sistemi nazionali dei paesi membri in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della Nato, nell’ambito dell’operazione "Northern Lightning II" in Islanda, il 3 luglio 2020 si alzava in volo, a seguito di un ordine di decollo rapido, per intercettare e identificare una possibile minaccia nei cieli dell’Alleanza. Per la prima volta nella storia della Nato con un velivolo F-35A, interveniva prontamente ed effettuava l’identificazione degli assetti sospetti, risultati essere pattugliatori della Federazione Russa, contribuendo a garantire, in un contesto altamente innovativo, la sicurezza dell’Islanda e dell’area Nato. Ufficiale di elevatissimo valore, con la sua preziosa opera, svolta con abnegazione, non comuni capacità professionali e determinazione, contribuiva ad accrescere il lustro e il prestigio dell’Italia e delle sue Forze Armate in campo internazionale. Islanda, 3 luglio 2020. Maggiore Emanuele Fumanti - Croce di "Cavaliere" dell’Ordine militare d’Italia- Impiegato nella Task Force Air "Black Storm" in Romania in qualità di Comandante del Task Group Typhoon, dimostrava spiccata leadership e straordinarie doti professionali, che gli permettevano di adattarsi ad una situazione geo-politico-militare improvvisamente divenuta instabile a causa della crisi russo-ucraina. In qualità di Pilota di velivoli caccia, alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina da parte delle Forze russe, è stato protagonista e leader di numerose missioni di pattugliamento a difesa dello spazio aereo Nato, in presenza di numerosi altri velivoli, tra cui ucraini e di identità sconosciuta. In tale contesto, mantenendo uno straordinario controllo della situazione, gestiva i velivoli sotto il suo comando con perizia e senso di responsabilità, evitando il generarsi di situazioni di tensione che, nel delicato contesto, avrebbero potuto avere conseguenze estremamente gravi. Ufficiale di indiscusso valore, professionista esemplare, dava prova di elevatissime capacità e contribuiva in difficili contesti operativi multinazionali ad accrescere il lustro e il prestigio dell’Italia e delle sue Forze armate in campo internazionale. Romania, 3 febbraio – 12 aprile 2022. Generale di brigata Francesco Marra - Croce di "Cavaliere" dell’Ordine militare d’Italia - Impiegato in prolungate missioni per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale condotte nei più sensibili teatri operativi, offriva costantemente un contributo di elevatissimo spessore. In Somalia, quale comandante di plotone Carabinieri paracadutisti della missione Unosom, partecipava a un violento combattimento con guerriglieri locali, intervenendo a supporto delle truppe del contingente Ibis, sostenendo l’azione del reparto incursori dell’Esercito italiano e organizzando l’evacuazione dei militari caduti e feriti. Nel teatro bosniaco, quale comandante del distaccamento Carabinieri paracadutisti della missione Constant Guard - Sfor, garantiva un’efficace cornice di sicurezza alla brigata multinazionale Nord, conducendo le azioni a più alto rischio. L’eccezionale impegno e l’elevatissima capacità professionale riscuotevano l’incondizionato plauso delle Autorità locali e internazionali, dando lustro e prestigio alle Forze armate e all’Italia. Territorio estero, luglio 1993 - novembre 2006. Luogotenente C.S. Edmondo Ingenito - Croce di "Cavaliere" dell’Ordine militare d’Italia - Impiegato in prolungate missioni per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale condotte nei più sensibili teatri operativi, offriva sempre un contributo di elevatissimo spessore. Nei Balcani e in Afghanistan, quale comandante di squadra, guidava con ardimento e perizia le Unità poste alle sue dipendenze, anche nelle situazioni più critiche. In Iraq, Libia e Gibuti offriva un determinante contributo alle attività addestrative a favore delle Forze di sicurezza del luogo, sviluppando e pianificando in prima persona vari corsi, per la ricostituzione delle capacità di polizia dei Corpi locali, nonché il ripristino e la tenuta dell’ordine e della legalità. L’eccezionale impegno e l’elevatissima capacità professionale riscuotevano l’incondizionato plauso delle Autorità locali e internazionali, contribuendo ad accrescere lustro e prestigio dell’Italia e delle sue Forze armate. Territorio estero, 17 agosto 2000 - 14 maggio 2022. (Com)