Governo: Urso, sbloccato fondo per microelettronica con dotazione da tre miliardi

24 luglio 2021

- "Abbiamo finalmente sbloccato il fondo per la microelettronica con una dotazione da oltre tre miliardi di euro". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervenendo alla presentazione della Fondazione Chips.IT all'Università di Pavia. " In questi mesi - ha ricordato il ministro - abbiamo avviato un'intensa attrazione di capitali. Un primo successo lo abbiamo ottenuto con il primo stabilimento di St Microelectronics sui nuovi materiali: siamo il primo paese a ottenere l'approvazione della commissione per un investimenti di 730 milioni di euro". Il ministro ha, inoltre, ricordato il credito d'imposta di ricerca e sviluppo microelettronica che "ha una dotazione di 6700 milioni destinata a piccole e grandi imprese che portano avanti progetti di ricerca lungo la catena del valore dei semiconduttori, produttori di Chips, macchinari e materiali". (Rem)