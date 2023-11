Medio Oriente: Bolivia respinge accuse Israele, rottura relazioni è decisione sovrana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia non accetta le "inammissibili" parole con cui il governo di Israele ha qualificato la decisione di rompere le relazioni diplomatiche e chiede a Tel Aviv di sospendere quanto prima le operazioni militari. "Il ministero degli Esteri della Bolivia, dinanzi alle recenti dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri di Israele, respinge in maniera categorica le inammissibili e insostenibili affermazioni sulla decisione sovrana di rompere le relazioni diplomatiche", si legge in una nota ufficiale di La Paz. Israele aveva definito la scelta della Bolivia "è una resa al terrorismo e al regime iraniano degli Ayatollah" e un "allineamento "con l'organizzazione terroristica Hamas". Di più, per Tel Aviv, "il sostegno della Bolivia al terrorismo e la sua sottomissione al regime iraniano", sono prova dei "valori rappresentanti" da La Paz. Dal cambio di governo in Bolivia, con l'elezione del neo-socialista Luis Arce, "le relazioni tra i Paesi si sono svuotate di contenuto". (segue) (Brb)