Medio Oriente: Bolivia respinge accuse Israele, rottura relazioni è decisione sovrana (2)

- Il ministero degli Esteri boliviano ricorda da parte sua che "rifiuta qualsiasi forma di guerra come strumento di soluzione delle controversie tra stati e condanna il terrorismo in ogni sua forma, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo in cui si verifica". Nella nota, il governo del Paese Andino chiede a Israele di "permettere l'ingresso immediato" degli aiuti umanitari, anche in ottemperanza alla recente risoluzione delle Nazioni Unite. La Paz lancia quindi un appello ad "ascoltare le migliaia e migliaia di voci di popoli, dei leader e dei governi del mondo che invitano a interrompere il genocidio dei palestinesi a Gaza", oltre che a smettere di "attaccare scuole, ospedali, e ricoveri" destinati a color che cercano di scampare dai bombardamenti. (segue) (Brb)