Medio Oriente: Bolivia respinge accuse Israele, rottura relazioni è decisione sovrana (3)

- Sono tre i Paesi sudamericani che nel giro di poche ore hanno alzato il tono delle critiche a Israele, in ragione delle conseguenze all'attacco di terra nella Striscia di Gaza. Oltre alla rottura delle relazioni disposta dal governo del presidente Luis Arce, c'è il richiamo dell'ambasciatore a Tel Aviv da parte del presidente del Cile, Gabriel Boric: questi ha "condannato energicamente" il fatto che "le operazioni militari, che sono ora diventate una punizione collettiva alla popolazione civile palestinese a Gaza, non rispettano le norme fondamentali del diritto internazionali, come dimostrano le oltre ottomila vittime civili, in gran maggioranza donne e bambini”. oco prima di richiamare l’ambasciatore, il presidente cileno aveva pubblicato un messaggio in cui denunciava le “420 morti quotidiane” di bambini a Gaza, attribuite “allo Stato di Israele guidato da (Benyamin) Netanyahu. non sono ‘danni collaterali’ della guerra contro Hamas ma sono le loro principali vittime, assieme a civili innocenti, principalmente donne. Fonte? La direttrice dell’Unicef”. Il Paese ha “inviato appoggio umanitario in Palestina, appoggiato azioni che sta promuovendo l’Onu in favore di un cessate il fuoco e continueremo a cercare vie di collaborazione per fermare questo massacro. E se qualcuno ne dubita, tutto questo lo facciamo senza esitare a condannare gli attentati e i sequestri perpetrati da Hamas. Niente giustifica questa barbarie a Gaza. Niente”, ha concluso. (segue) (Brb)