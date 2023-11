Bosnia: Fondo protezione ambiente Federazione indice bando con sovvenzioni Ue da 70 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per la protezione dell'ambiente della Federazione (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina) ha annunciato dei bandi pubblici per l'assegnazione di sovvenzioni europee a cittadini, proprietari di edifici residenziali e micro, piccole e medie imprese (Mpmi) destinate a progetti di efficienza energetica. Le sovvenzioni sono rivolte a 2.600 famiglie e 264 micro, piccole e medie imprese. L'intero pacchetto finanziario dell'Unione europea, volto a incoraggiare la transizione energetica e a mitigare le conseguenze negative causate dalla crisi energetica e dall'aumento dei prezzi, ammonta complessivamente a 70 milioni di euro. Dell'importo totale, due terzi dei fondi sono destinati alle famiglie. La scadenza per presentare la domanda è il 31 dicembre o fino ad esaurimento dei fondi.(Seb)