Maltempo: Anppe Vigili del fuoco, coordinamento prevenzione e emergenze diventi priorità

- "Bene l'approvazione nel Consiglio dei ministri dello stato d'emergenza in Toscana, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia e in particolare sulla Regione, ma c'è bisogno di una sterzata sul sistema complesso di prevenzione del territorio nel Paese, che punti una volta per tutte a mettere in sicurezza le nostre citta". Lo afferma, in una nota, Fernando Cordella, presidente Anppe Vigili del fuoco, che prosegue: "Nonostante le molte iniziative intraprese per integrare meglio e coordinare la gestione delle emergenze, in ogni emergenza ciascun Ente utilizza un suo proprio sistema di comando e controllo, ben adattato alle proprie esigenze e procedure ma ancora lontano da un sistema di interoperabilità, sia per il sistema della prevenzione, sia per il sistema del soccorso. Non possiamo intervenire sempre dopo, dobbiamo preparare il Paese ad eventi sempre più estremi, ecco perché, considerato le continue emergenze che colpiscono il Paese, dobbiamo puntare sulla prevenzione e prepararsi ad un sistema di risposta sempre più al passo dei tempi. L'interoperabilità tra Enti deve divenire una priorità nelle prossime azioni del governo. Come sempre ringraziamo, tutti gli operatori che intervengono, in particolare il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sempre pronto a tutto e generoso, nonostante le problematiche di carenza di personale e di vetustà delle attrezzature". (Com)