Olimpiadi 2026: il Cio boccia la pista di Cesana (Piemonte), consideriamo solo piste già operative

- Dopo la spinta arrivata dal governo il Piemonte riceve la doccia fredda dal Cio sul possibile riutilizzo dell'impianto di Cesana per le gare di bob delle Olimpiadi 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale ha bocciato il progetto di riqualificazione della pista utilizzata per le Olimpiadi del 2006, spiegando che "devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative". Le parole del Cio rimettono in cima le ipotesi estere come St. Moritz. (Rpi)