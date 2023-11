Lombardia: Nasce Fondazione Chips.IT, centro italiano design circuiti integrati a semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nasce a Pavia la Fondazione Chips.IT, centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttori. I ministri Giancarlo Giorgetti (Ministero dell’Economia e delle Finanze), Adolfo Urso (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Anna Maria Bernini (Ministero dell’Università e della Ricerca), hanno oggi partecipato a Pavia all’evento di presentazione del nuovo Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore (Fondazione Chips.IT) e della strategia italiana per la microelettronica. La fondazione è un tassello fondamentale della nuova strategia italiana per la microelettronica, rafforzando in particolare il comparto del design di microchip. A tal fine, la fondazione coordinerà attività di ricerca e design con attori pubblici e privati, mettendo a disposizione attrezzature e software di ultima generazione. Svolgerà inoltre il ruolo di Competence Centre, aiutando a formare nuove generazioni di talenti nel settore. La scelta di sede a Pavia riflette la posizione della città al centro di un emergente ecosistema di aziende di semiconduttori e di eccellenze accademiche nella filiera. (segue) (Com)