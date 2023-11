Olimpiadi 2026: assessore Sport Piemonte, posizione Cio su Cesana è sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pozione del Cio, a mio parere, è sbagliata. L’impianto del bob di Cesana avrebbe davanti a se un futuro certo se si decidesse di utilizzarlo per le Olimpiadi. Lo abbiamo spiegato con un dossier dettagliato, lo diciamo da mesi. Lo ha affermato l’assessore regionale allo Sport del Piemonte Fabrizio Ricca commentando la bocciatura del Comitato Olimpico Internazionale in merito all'ipotesi di riutilizzare l'impianto di Cesana per le gare di bob delle Olimpiadi 2026. "L’opzione Piemontese è la sola che garantirebbe l’integrità di giochi che nascono per essere giochi Italiani e invece, optando per impianti esteri, snaturerebbero la loro stessa natura", ha concluso. (Rpi)