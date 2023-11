Speciale infrastrutture: Putin, Russia aperta a collaborazione costruttiva con tutti partner interessati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è aperta a una collaborazione costruttiva con i partner interessati. E’ il messaggio inviato dal presidente russo Vladimir Putin ai partecipanti al Forum economico eurasiatico in corso a Samarcanda, in Uzbekistna. Il discorso del capo dello Stato al forum è stato letto dal vice primo ministro russo Aleksej Overchuk. “Nel forum attuale, che si svolge all’insegna del motto ‘L’arte dell’innovazione’, sarà necessario considerare vari aspetti dello sviluppo e della realizzazione di nuove tecnologie, tecniche di gestione e modelli di investimento progettati per garantire la modernizzazione dell’industria e del settore agricolo, aumentando l’efficienza delle infrastrutture energetiche, di trasporto e logistiche”, recita il messaggio Putin letto da Overchuk. "Vorrei confermare che in tutti questi settori la Russia è aperta a un lavoro congiunto costruttivo e reciprocamente vantaggioso con i partner interessati", ha scritto il presidente russo, augurando ai partecipanti al forum discussioni interessanti e fruttuose. (Rum)