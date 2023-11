Speciale infrastrutture: Uzbekistan, viceministro Abidov, al lavoro per sviluppare trasporti e logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uzbekistan si sta impegnando per sviluppare le proprie infrastrutture di trasporto e logistica. Lo ha affermato il viceministro degli Investimenti, dell’industria e del commercio uzbeko Badriddin Abidov, nel corso del suo intervento al Forum economico eurasiatico in corso a Samarcanda. "Lo sviluppo delle vie di transito è importante. L'Uzbekistan cerca di sviluppare le proprie infrastrutture di trasporto e logistica per rafforzare il proprio ruolo nelle vie di transito nello spazio eurasiatico", ha detto Abidov. Il viceministro ha posto l'accento anche sull'autosufficienza energetica: "L'Uzbekistan ha un potenziale sufficiente per la produzione di energia e può fungere da collegamento importante per il trasporto di risorse energetiche, tra cui gas, petrolio ed elettricità", ha affermato il funzionario. (Res)