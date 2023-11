Speciale infrastrutture: Salvini segue situazione su strade e ferrovie in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sta seguendo con attenzione le ricadute del maltempo su infrastrutture e trasporti in tutta Italia. Da un primo bilancio di Anas e Rfi - si legge in una nota - emerge che in Friuli Venezia Giulia la situazione dei treni potrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore, mentre c’è grande preoccupazione in Toscana e in particolare a Prato. Anas sta monitorando con particolare attenzione alcuni fiumi che potrebbero creare problemi, per esempio sulla statale Adriatica rispetto all’Adige. (Rin)