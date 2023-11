Veneto: vicepresidente, fondamentale coordinamento Guardia Costiera per sicurezza Lago di Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa De Berti, vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, ha espresso "un grazie particolare alla Comunità del Garda e alla Guardia costiera per la presenza e il prezioso ruolo di coordinamento delle Forze dell'ordine per l'indispensabile attività a salvaguardia della sicurezza e del soccorso in un'area così delicata come il Lago di Garda". "Anno dopo anno – ha aggiunto - la cornice lacustre gardesana si conferma come una delle mete turistiche più apprezzate della Regione, con oltre il 7 per cento delle presenze in più nel 2023 rispetto al periodo pre Covid. Per tale motivo la sicurezza nautica deve restare una priorità, alla stregua di altri servizi a disposizione di turisti, residenti e lavoratori, per la quale la Regione conferma il proprio impegno ". L'incontro convocato per oggi a Lazise dalla Comunità del Garda è stata infatti l'occasione per discutere dei temi della sicurezza della navigazione per la stagione balneare 2023 e la definizione delle strategie di pronto intervento, soccorso e vigilanza con un occhio verso l'anno prossimo. "Come macchina organizzativa regionale ce la mettiamo tutta – ha concluso De Berti -. A volte, purtroppo, accadono eventi tragici di fronte ai quali non possiamo fare nulla se non continuare il lavoro di confronto con il territorio per migliorare e mettere in campo tutte le azioni possibili affinché questi fatto drammatici non accadano più". (Rev)