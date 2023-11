Venezuela: Territorio Esequibo, governo e opposizioni contro Almagro (Osa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e opposizioni del Venezuela hanno criticato il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, in favore della Guyana nella contesa sul Territorio Esequibo. Questi aveva definito una "provocazione" la decisione di Caracas di indire un referendum per certificare la rivendicazione di sovranità sulla regione. Una serie di quesiti, sottolineava Almagro, elaborati con un "linguaggio preoccupante" rispetto a un tema la cui soluzione dovrebbe essere sciolta da arbitrati internazionali. Parole "infami", ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, mentre il ministero degli Esteri denunciava, in una nota, che "l'odio di Almagro per il Venezuela lo porta ancora al margine della legalità internazionale". Ma Almagro deve essere "almeno imparziale" anche per Gerardo Blyde, capo delegazione degli oppositori nel dialogo per la soluzione della crisi politica, apertosi a Barbados il 17 ottobre. Blyde censura il "silenzio" del segretario generale sulle aste petrolifere che la Guyana ha deciso di aprire "in un territorio conteso e addirittura in acque che sono indiscutibilmente del Venezuela". Quello del Territorio Esequibo, ha aggiunto, "è un tema di Stato che coinvolge tutti i venezuelani, indipendentemente da chi sta al potere", ha aggiunto. (segue) (Vec)