Venezuela: Territorio Esequibo, governo e opposizioni contro Almagro (Osa) (3)

- Il Parlamento ha indetto per il 3 dicembre un referendum consultivo, cinque domande tese a ratificare la linea ufficiale adottata dal governo. Il primo dei quesiti presentati alla stampa chiede all'elettore se è "d'accordo nel rifiutare in tutti i modi possibili la linea imposta con la frode dal lodo arbitrale del 1899". Si rilancia quindi la proposta di adottare l'accordo di Ginevra come l'unico utile a ottenere una "soluzione pratica e soddisfacente", per poi chiedere adesione al rifiuto della competenza della Cig sul contenzioso. Con il quarto quesito si chiede di disconoscere la "pretesa della Guyana" di esercitare sovranità nella zona costiera atlantica, mentre il quinto serve a confermare la volontà di trasformare tutto il territorio in uno Stato del Venezuela. Quello della cosiddetta Guyana Esequiba è peraltro uno dei rari temi su cui governo e opposizioni si mostrano allineati, una battaglia che le parti si sono nuovamente impegnate a combattere in occasione del nuovo tavolo negoziale aperto a metà ottobre alle isole Barbados. (segue) (Vec)