Cultura: premio Anima, lunedì al Campidoglio la cerimonia di premiazione

- Il prossimo 6 novembre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, a Roma, si terrà la XXII edizione del premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. In uno scenario mondiale caratterizzato da elevata complessità e incertezza, il premio Anima ancora una volta vuole valorizzare l’importanza della solidarietà e dell'inclusione e accendere i riflettori su storie di emigrazione e conflitti ancora in corso in varie parti del mondo, con una particolare attenzione alla difesa dei diritti umani e al futuro delle nuove generazioni. Sei le categorie premiate: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro e premio speciale. (segue) (Com)