Cultura: premio Anima, lunedì al Campidoglio la cerimonia di premiazione (2)

- La giuria del premio Anima assegnerà i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali. La cerimonia, che quest’anno rientra tra le iniziative della Settimana della cultura di Confindustria, sarà presentata dal giornalista Rai Giovanni Anversa. Ai vincitori verrà consegnata un’opera il cui progetto è stato donato dall’Arch. Augusta Fabbri Galletti. L’idea del disegno si ispira alla simbologia legata al concetto di anima sedimentato nella memoria collettiva. Un’ala di farfalla stilizzata si delimita su una superficie verticale tramite la sua assenza, il vuoto proietta la luce su un corrispettivo sagomato e con un gioco di segni ed ombre ricompone l’immagine di una farfalla immateriale che al variare della luce cambia la sua posizione, è in movimento ma è solo un’illusione. La crisalide rappresenta l’uomo con le sue infinite potenzialità, il premio Anima ne è la dimostrazione e valorizza tutto questo. La cerimonia si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Rai per la sostenibilità Esg e con il contributo di Unindustria. (Com)