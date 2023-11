Sardegna: a Claudio Ranieri il premio Ussi 2023 intitolato a Davide Astori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Claudio Ranieri il Premio Ussi Sardegna 2023 “Davide Astori” Consegneranno il riconoscimento, nella cerimonia del 21 novembre nel Teatro Centrale di Carbonia, i genitori dell’ex difensore del Cagliari. Tanti i punti in comune, tra i quali l’aver difeso i colori di Cagliari, Roma e Fiorentina. Ma, soprattutto, l’attenzione e il rispetto delle regole, dell’avversario, del pubblico e anche della stampa. In un’identica visione di un calcio romantico e genuino. Ecco perché Claudio Ranieri è stato individuato dalla famiglia Astori per ricevere il Premio Ussi intitolato al figlio Davide. Istituito sei mesi dopo la scomparsa dell’ex giocatore del Cagliari, il riconoscimento viene attribuito a un personaggio del mondo del calcio, che possa sposare gli stessi valori portati avanti nella sua carriera da Davide. Giovanna e Renato Astori saranno presenti, martedì 21 novembre 2023, alle 15.30, al Teatro Centrale di Carbonia, per consegnare il premio all’attuale tecnico del Cagliari nell’ambito dell’evento che darà risalto alle eccellenze dello sport sardo. Realizzata con la collaborazione del Comune di Carbonia e il supporto dell’Associazione Sturmtruppen, l’annuale cerimonia dei Premi Ussi fa tappa quest’anno nel centro minerario con l’accento su Sport e Passione, ma senza trascurare l’importanza del rispetto delle regole. (segue) (Rsc)