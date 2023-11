Legge Bilancio: Castellone (M5s), vergogna governo su taglio pensioni medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver chiamato eroi i medici e gli infermieri, e dopo aver loro promesso un riconoscimento per l'impegno in pandemia, il governo Meloni taglia le pensioni di più di 50 mila tra medici e infermieri all'interno della Legge di bilancio. Bel riconoscimento", scrive su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Una vergogna di fronte alla quale adesso alcuni esponenti della maggioranza, non si sa con quale autentica intenzione, si dicono pronti a valutare correzioni. Un danno enorme è comunque fatto, da qualunque punto di vista si guardi la situazione. Perché oltre alla conferma dell'approccio demolitivo della sanità pubblica da parte di uno dei governi più austeri che si ricordino, si rischia anche di generare una fuga anticipata dalla sanità di circa 6 mila medici in due anni, con ulteriore impoverimento di personale del nostro Servizio sanitario. Peggio di così davvero era difficile fare. Sono andati oltre le più nere aspettative", conclude. (Rin)