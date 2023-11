Comuni: Decaro (Anci), non c'è limite di mandati per il premier eletto dal popolo, allora va tolto anche per i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo che nel testo di riforma costituzionale presentato dal governo non compare il limite dei due mandati per il presidente del consiglio eletto direttamente. Mi pare che a questo punto si renda inevitabile togliere questo limite all'unica figura istituzionale che invece continua ad averlo, cioè i sindaci". Lo evidenzia il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commentando il testo del disegno di legge costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del consiglio. "Così - spiega - si eliminerebbe una contraddizione incomprensibile con i sistemi in vigore in tutta Europa e soprattutto una limitazione al diritto del cittadino-elettore di decidere se confermare o meno chi amministra la sua comunità". (Rin)